Виктор Панченко: "1 октября 2016 года запомню надолго. Кирилл заслужил вызов в сборную"

Отец Кирилла Панченко посетил матч К11 (любительская команда, которую возглавляет Валерий Непомнящий) против академии Nike на "Открытие Арене" и прокомментировал вызов сына в сборную.

– 1 октября 2016 года запомню надолго. Много поздравлений. Даже не до конца верится. Думаю, Кирилл заслужил этот вызов своим трудолюбием. Воздалось, как говорится.

Я изначально настаивал на его аренде в "Динамо". Он, как и я, из "поздних" футболистов. Я стал лучшим бомбардиром чемпионата в 30 лет. Он тоже только сейчас начинает понимать современный футбол. У него теперь больше практики, лучше статистика.

Лучше сделать один шаг назад, а потом два вперед. Стратегия себя оправдала. Я и не помню случаев, чтобы кто-то попадал в сборную из первого дивизиона. Только Колотов.

Теперь, правда, есть проблема технического характера: у "Динамо" то паузы на матчи сборных не будет, и Кирилл не поможет бело-голубым. Это великая команда, которая обязана вернуться в премьер-лигу. Но сборная в данном случае затмевает все... (Филипп ПАПЕНКОВ)