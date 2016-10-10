Василий Березуцкий: "Сомневаюсь, что слова Дзюбы адресованы мне"

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что не знает, кого имел в виду нападающий Артем Дзюба. Форвард после поражения от Коста-Рики в контрольном матче (3:4) заявил, что команда не может "себе позволить, когда один-два человека стоят и "курят". При этом, по словам Березуцкого, вряд ли эти слова были сказаны в его адрес.

– Артем Дзюба после финального свистка сказал: "Мы не можем себе позволить, когда один-два человека стоят и "курят". Восприняли эти слова в свой адрес?

– Мне сложно ответить на этот вопрос – лучше спросить у Артема, кого он имел в виду. Очень сомневаюсь, что эти слова адресованы мне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Березуцкого