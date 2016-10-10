18:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Василий Березуцкий: "Сомневаюсь, что слова Дзюбы адресованы мне"

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Воскресенье. Краснодар. Россия - Коста-Рика - 3:4. Артем ДЗЮБА (№22) и потенциальные "курильщики" Юрий ГАЗИНСКИЙ (№8), Роман ЗОБНИН (№11), Олег ШАТОВ (№17) и Игорь СМОЛЬНИКОВ (№28).А кто "курил"? Кого мог иметь в виду Дзюба

Капитан сборной России Василий Березуцкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что не знает, кого имел в виду нападающий Артем Дзюба. Форвард после поражения от Коста-Рики в контрольном матче (3:4) заявил, что команда не может "себе позволить, когда один-два человека стоят и "курят". При этом, по словам Березуцкого, вряд ли эти слова были сказаны в его адрес.

– Артем Дзюба после финального свистка сказал: "Мы не можем себе позволить, когда один-два человека стоят и "курят". Восприняли эти слова в свой адрес?

– Мне сложно ответить на этот вопрос – лучше спросить у Артема, кого он имел в виду. Очень сомневаюсь, что эти слова адресованы мне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Березуцкого

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Кто "курил" в сборной России в матче с Коста-Рикой по версии Артема Дзюбы?
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КОММЕНТАРИИ (1)
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RW.irk

Уважаемый Виталий, вы сами-то хоть видели это интервью Дзюбы? Что за тупой вопрос? Причём здесь Березуцкий?!

18:32

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