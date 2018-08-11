Валерий Масалитин: "Есть вопросы по судейству матча "Енисей" - ЦСКА"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после матча 3-го тура РПЛ с "Енисеем" (1:1), высказал мнение, что не видит за счет чего армейцы способны забивать.

- Виден ли прогресс команды?

- Предстоит еще много работы в атаке. Пока не вижу, за счет чего ЦСКА будет выигрывать, забивать. Не вижу игры.

- Как вам Чалов в роли нападающего?

- Все зависит от форварда, как он располагается и что он может. Федор, как показывает уже третий год, в начале чемпионата не может себя проявить. У него только конец сезона выходит продуктивным. Также много зависит от средней линии команды, мяч там совсем не держится. За счет чего армейцы собрались забивать - непонятно. Флангов нет, передач нет. Что нужно нападающему? Ему нужны передачи. Надо же как-то находить моменты. ЦСКА пока кроме борьбы, желания, молодецкого азарта ничего не показывает. Бистрович вообще не справляется со своими обязанностями, кто там будет подносить снаряды форвардам - непонятно.

- Как можно объяснить поведение Набабкина?

- Все понятно. Это эмоции. Конечно, он подвел команду, не хотел отмахиваться. Думаю, что он осознает это, тем более, опытный игрок. Он оставляет свою команду в тяжелой ситуации на две игры, когда нужно было помочь. Красная карточка сомнений не вызывает.

- Был ли пенальти на Фернандесе?

- Пусть судьи разбираются в этом моменте. Скажем так, есть вопросы по решению арбитра. (Арман МКРТЧЯН)

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"