Вальдемар Антон: "Я бы очень серьезно подумал над приглашением в сборную России"

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон рассказал о том, что подумал бы над вызовом в сборную России. 21-летний игрок обороны родился в Узбекистане, но еще в детстве с семьей переехал в Германию. В текущем сезоне он провел 18 матчей в бундеслиге.

- По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался, - цитирует Eurosport Антона. - Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил.

Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение.

Рауш советовал взять меня в сборную? Здорово! Но ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта.

– Странно. А на Transfermarkt у вас указано двойное гражданство – русское и немецкое.

– Да, так же было у Эдгара Приба. Не знаю, получил ли он в итоге русский паспорт. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил.