В Петербурге проводят проверку по факту расистских оскорблений Погба

"СЭ" получил ответ на информационный запрос в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области по поводу расследования проявлений расизма на товарищеском матче Россия - Франция 27 марта, который состоялся на стадионе "Санкт-Петербрг". Как сообщила пресс-служба органов внутренних дел, они получили запрос от исполняющего обязанности главы РФС Александра Алаева, который просил установить личности граждан, допустивших расистские выкрики в адрес полузащитника "трехцветных" Поля Погба.
"По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавили в пресс-службе МВД.
Примечательно, что накануне начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев заявил "СЭ", что личности правонарушителей установлены, однако МВД эту информацию не подтверждает.
Личности ухавших в адрес Погба установлены. Их не пустят на ЧМ-2018 //
"Есть цель дискредитировать Россию". Откровения Виталия Мутко //
Почему на уханья в матче с Францией нельзя закрывать глаза
old grumbler
Когда игрок команды противника идет подавать угловой ему свистят с трибун и кричат разные гадости - вопрос, это так выражают расизм к белым???????????????????????????
15:25 19 апреля
shpasic
баламошка, если брать Слюняева, то на него сразу бакланы налетят.
15:04 19 апреля
баламошка
shpasic нужно на живца ловить - привезти Погба снова в Петербург и катать по Невскому.////////Зря деньги только тратить. Можно какого-нить депутата местного гуталином вымазать, привязать к столбу и сымать на видео, кто на него нападать будет. И в конце видео написать, что во время съёмок не пострадало ни одно животное, кроме депутата.
14:49 19 апреля
shpasic
нужно на живца ловить - привезти Погба снова в Петербург и катать по Невскому.
14:41 19 апреля
баламошка
Ретузы, Сыроежки, Бибигошки и Миллуошки, пора вам познакомиться с Алькатрасом!)
14:37 19 апреля