В Петербурге проводят проверку по факту расистских оскорблений Погба

"СЭ" получил ответ на информационный запрос в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области по поводу расследования проявлений расизма на товарищеском матче Россия - Франция 27 марта, который состоялся на стадионе "Санкт-Петербрг". Как сообщила пресс-служба органов внутренних дел, они получили запрос от исполняющего обязанности главы РФС Александра Алаева, который просил установить личности граждан, допустивших расистские выкрики в адрес полузащитника "трехцветных" Поля Погба.

"По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - добавили в пресс-службе МВД.

Примечательно, что накануне начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев заявил "СЭ", что личности правонарушителей установлены, однако МВД эту информацию не подтверждает.

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