Твиттер ЧМ-2018 поздравил с днем рождения Дзюбу и Мостового

Официальный твиттер чемпионата мира 2018 года поздравил с днем рождения Александра Мостового и Артема Дзюбу. Бывшему полузащитнику сборной России 22 августа исполняется 49 лет, действующему форварду национальной команды – 29 лет.

В составе сборных СССР и России Мостовой выступал с 1990 по 2004 год, забив за это время 13 мячей. Дзюба, в свою очередь, дебютировал за национальную команду в 2011 году. Последний на данный момент матч он провел в октябре 2016 года. На его счету 11 мячей в 22 играх.

Сразу два бомбардира @TeamRussia 🇷🇺празднуют сегодня день рождения🎂🎉! Александр Мостовой (49 лет, 10 голов) и Артем Дзюба (29 лет, 11 голов) pic.twitter.com/fC4NLlQ5vY – Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 22 августа 2017 г.

"Артем, упасть - не грех. Грех не подняться"