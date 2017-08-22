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14:08 | Футбол — Сборная России

Твиттер ЧМ-2018 поздравил с днем рождения Дзюбу и Мостового


Официальный твиттер чемпионата мира 2018 года поздравил с днем рождения Александра Мостового и Артема Дзюбу. Бывшему полузащитнику сборной России 22 августа исполняется 49 лет, действующему форварду национальной команды – 29 лет.

В составе сборных СССР и России Мостовой выступал с 1990 по 2004 год, забив за это время 13 мячей. Дзюба, в свою очередь, дебютировал за национальную команду в 2011 году. Последний на данный момент матч он провел в октябре 2016 года. На его счету 11 мячей в 22 играх.

"Артем, упасть - не грех. Грех не подняться"

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