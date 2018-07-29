Туктамышева – о получении игроками сборной звания ЗМС: "Тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!"

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева на своей странице в Инстаграме выступила в поддержку футболистов сборной России, которые по итогам ЧМ-2018 получили звания заслуженных мастеров спорта. По ее мнению, успехов команды стал не столько выход в 1/4 финала домашнего турнира, сколько единение народа.
Ранее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены выступили с критикой в адрес Министерства спорта РФ за присуждение футболистам вышеуказанных званий по итогам чемпионата мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира. По их мнению, проход до этой стадии является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.
- Хочу выразить свое мнение по поводу ситуации с вручением званий ЗМС всем игрокам сборной России, – написала Туктамышева. – Да, я прекрасно понимаю, что это неправильно по нормативным документам, я сама очень долго и упорно шла к этому званию, но то, что случилось во время нашего домашнего чемпионата мира было невероятно!
Речь идет не сколько об игре наших ребят, которые показали себя спортсменами с большой буквы, а о болельщиках, которые переживали всей страной. Такого единения народа я никогда не видела. Это было настоящее волшебство! И если нужно отойти от правил, чтобы отметить 23 людей, которые подарили неповторимые эмоции всей стране, то, черт возьми, да, это тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!
Екатерина Гамова: "Наши футболисты - молодцы. Но ЗМС для них - перебор" //
Гамова или футболисты? Кто за кого в главном споре дня //
Отстаньте от футболистов! Они заслужили! // Гамова права. Отстаньте от нее