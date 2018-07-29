Туктамышева – о получении игроками сборной звания ЗМС: "Тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!"

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева на своей странице в Инстаграме выступила в поддержку футболистов сборной России, которые по итогам ЧМ-2018 получили звания заслуженных мастеров спорта. По ее мнению, успехов команды стал не столько выход в 1/4 финала домашнего турнира, сколько единение народа.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены выступили с критикой в адрес Министерства спорта РФ за присуждение футболистам вышеуказанных званий по итогам чемпионата мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира. По их мнению, проход до этой стадии является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

- Хочу выразить свое мнение по поводу ситуации с вручением званий ЗМС всем игрокам сборной России, – написала Туктамышева. – Да, я прекрасно понимаю, что это неправильно по нормативным документам, я сама очень долго и упорно шла к этому званию, но то, что случилось во время нашего домашнего чемпионата мира было невероятно!

Речь идет не сколько об игре наших ребят, которые показали себя спортсменами с большой буквы, а о болельщиках, которые переживали всей страной. Такого единения народа я никогда не видела. Это было настоящее волшебство! И если нужно отойти от правил, чтобы отметить 23 людей, которые подарили неповторимые эмоции всей стране, то, черт возьми, да, это тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!

Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) 29 Июл 2018 в 10:28 PDT

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