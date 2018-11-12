14:50 | Футбол — Сборная России

Травмы в сборной. Объясняем очень коротко

Мариу Фернандес, Артем Дзюба и Александр Головин. Фото "СЭ"
Мариу Фернандес, Артем Дзюба и Александр Головин. Фото "СЭ"
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"СЭ" – о ситуации с травмированными игроками в сборной России.

Дмитрий Черышев ("Валенсия"), Мариу Фернандес (ЦСКА), Александр Головин ("Монако") – из-за травм все трое остались в расположении своих клубов. При этом сборная России направила клубам письма, в которых оговорена возможность вызова игроков ко второй игре – со сборной Швеции 20 ноября.

Артем Дзюба ("Зенит") – у форварда есть проблемы с коленом, он остается в Москве. Дзюба покидает расположение сборной и будет восстанавливаться в индивидуальном режиме под присмотром тренера по реабилитации. В первом ноябрьском матче – с Германией 15 ноября – он участия не примет. Однако вероятность его участие во второй встрече, со Швецией, сохраняется.

Ильзат Ахметов (ЦСКА) – полузащитник из-за повреждения плеча пропускает сбор национальной команды.

Сергей Петров ("Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак") – оба имеют проблемы с мышцами бедра. Решение об участии футболистов в сборе будет принято сегодня после дополнительно обследования. Игроки пройдут МРТ сегодня вечером. (Сергей Егоров)

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