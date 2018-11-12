Травмы в сборной. Объясняем очень коротко

"СЭ" – о ситуации с травмированными игроками в сборной России

Дмитрий Черышев ("Валенсия"), Мариу Фернандес (ЦСКА), Александр Головин ("Монако") – из-за травм все трое остались в расположении своих клубов. При этом сборная России направила клубам письма, в которых оговорена возможность вызова игроков ко второй игре – со сборной Швеции 20 ноября.

В связи с травмами сборная России не сможет рассчитывать в матче с Германией на трех игроков, ранее вызванных для подготовки к этим играм. Речь идето Марио Фернандесе, Денисе Черышеве и Александре Головине. pic.twitter.com/dJWJCsEhCe – Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2018 г.

Артем Дзюба ("Зенит") – у форварда есть проблемы с коленом, он остается в Москве. Дзюба покидает расположение сборной и будет восстанавливаться в индивидуальном режиме под присмотром тренера по реабилитации. В первом ноябрьском матче – с Германией 15 ноября – он участия не примет. Однако вероятность его участие во второй встрече, со Швецией, сохраняется.

Для Дзюбы расписана специальная лечебная программа, а также тренировочный комплекс, который он будет выполнять под контролем тренера по реабилитации Игоря Степанова, который на ЧМ работал с Аланом Дзагоевым. После стабилизации состояния Дзюба вернётся в расположение сборной. 2/3 – Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Ильзат Ахметов (ЦСКА) – полузащитник из-за повреждения плеча пропускает сбор национальной команды.

В связи с полученной травмой полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России.

Здоровья! pic.twitter.com/3JErhgdu5m – Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Сергей Петров ("Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак") – оба имеют проблемы с мышцами бедра. Решение об участии футболистов в сборе будет принято сегодня после дополнительно обследования. Игроки пройдут МРТ сегодня вечером. (Сергей Егоров)