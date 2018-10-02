Стипе Плетикоса: "Для сборной России уход Акинфеева – серьезная проблема"

Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса считает, что уход Игоря Акинфеева из сборной России является серьезной проблемой. Тем не менее, по его мнению, наставник российской команды Станислав Черчесов поможет новому основному голкиперу.

– Для сборной России уход Игоря – серьезная проблема, – цитируют "Известия" Плетикосу. – Акинфеев был первым номером команды больше десяти лет, и его сменщикам будет очень непросто. В сборной играть гораздо сложнее, чем в клубе. Ошибку во внутреннем чемпионате ты можешь заставить забыть своей яркой игрой уже в следующие выходные, а любую оплошность в составе национальной команды тебе будут помнить очень долго. Так что найти замену Игорю сложно. Однако тренер россиян Станислав Черчесов сам был вратарем, а в его штабе есть отличный помощник по работе с голкиперами Гинтарас Стауче. Это должно помочь потенциальным сменщикам Акинфеева.