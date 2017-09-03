Станислав Черчесов: "Высокая посещаемость? За Кубок конфедераций мы стали интересны людям"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что его удивила посещаемость контрольного матча с "Динамо" (3:0). Также специалист намекнул, почему на поле не вышел Вячеслав Караваев.

– Посещаемость вас удивила?

– Слукавлю, если скажу, что нет. Но это говорит о том, что за Кубок конфедераций мы успели сделать сборную ближе к болельщикам. Мы интересны людям.

Считаю, мы поступили правильно, проведя матч именно в таком формате. В частности, если бы сейчас здесь был тот состав, который играл на Кубке конфедераций, то у половины мозги во время сбора были бы заняты трансферами. Нечто подобное и произошло с Караваевым.

Играли те, кто подошел к матчу в лучших кондициях. Например, были определенные вопросы по состоянию Панченко, поэтому он вышел на замену. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - "Динамо"