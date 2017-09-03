Станислав Черчесов: "Высокая посещаемость? За Кубок конфедераций мы стали интересны людям"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что его удивила посещаемость контрольного матча с "Динамо" (3:0). Также специалист намекнул, почему на поле не вышел Вячеслав Караваев.
– Посещаемость вас удивила?
– Слукавлю, если скажу, что нет. Но это говорит о том, что за Кубок конфедераций мы успели сделать сборную ближе к болельщикам. Мы интересны людям.
Считаю, мы поступили правильно, проведя матч именно в таком формате. В частности, если бы сейчас здесь был тот состав, который играл на Кубке конфедераций, то у половины мозги во время сбора были бы заняты трансферами. Нечто подобное и произошло с Караваевым.
Играли те, кто подошел к матчу в лучших кондициях. Например, были определенные вопросы по состоянию Панченко, поэтому он вышел на замену. (Филипп ПАПЕНКОВ)
199
Выдаёт желаемое за действительность.
20:50
Den211
Стали интересны на КК? Да интересно было первый матч продуют или второй. Все как обычно. Благодаря КК результат нулевой, сбит график подготовки к чемпионату, игроки без отпуска и травмы. Вот и весь "интерес" на КК. Остальное - такая же бездарность как всегда. Игры сборной с клубами - отличное решение. Пусть Черчесов возглавит любой клуб ФНЛ, назовет его сборная и играется сколько хочет. А выдергивать игроков из клубов, вкладывать кучу денег на тренера "сборной" ради пары матчей в пятилетку, из которых четыре проиграть - смысла никакого.
20:24
Константин Эдуардович
Станислав Саламович! ЧТО Вы употребляете?))))
20:18