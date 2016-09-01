Станислав Черчесов: "Василий Березуцкий, можно сказать, исполнял Сесара Наваса"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей в контрольном матче с Турцией (0:0) объяснил выбор схемы, передает из Антальи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Россияне действовали в три центральных защитника - Федор Кудряшов и Иван Новосельцев (по ходу игры стало известно о переходе футболиста в "Зенита") из "Ростова" вышли вместе капитаном команды, футболистом ЦСКА Василием Березуцким. Бровки закрывали Александр Самедов и Юрий Жирков.

– Почему решили сыграть в три центральных защитника? - вопрос тренеру.

– И в этом, и в других решениях мы руководствовались тем, что у нас не было возможности достаточно потренироваться. Поэтому решили сыграть блочным принципом. У нас есть еще центральные защитники Семенов и Кутепов, и то, что они не вышли, не означает, что они слабее. Но в сложившихся обстоятельствах решили сделать упор на сыгранность. Поэтому на поле в привычной схеме с тремя центральными защитниками вышли Новосельцев и Кудряшов из "Ростова", а между ними располагался Березуцкий, который, можно сказать, исполнял Сесара Наваса. Слева взаимодействовали зенитовцы Жирков и Шатов, в полузащите – локомотивцы Тарасов, Миранчук и Самедов.