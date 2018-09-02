Станислав Черчесов: "Теперь мы будем более скрупулезно подбирать игроков в сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменится его подход к подбору игроков.

- В прошлые разы случалось, что мы вызывали в сборную футболистов, которые вроде бы по игре класснее многих, но просто чуть-чуть не в форме. Никакой пользы это в итоге не приносило. Поэтому сейчас мы намерены более скрупулезно подходить к отбору: быть хорошим футболистом – это, конечно, здорово, но нам нужны те, кто способен хорошо играть здесь и сейчас, - цитируют тренера "РИА Новости". - Когда дело дойдет до большого турнира, на который, замечу, сначала надо отобраться, тогда посмотрим, кто и как себя будет проявлять по ходу подготовки. И, возможно, включим в состав одного-двух футболистов, способных проявить себя в потенциале, скажем так. Как взяли Алана Дзагоева и Далера Кузяева, несмотря на то, что оба были после травм. Знали, что время позволяет подтянуть их, и они оба в итоге помогли команде.

7 сентября сборная России проведет первый матч в рамках Лиги наций против сборной Турции в Трабзоне. Начало в 21.45 по московскому времени.

Сегодня главному тренеру сборной России исполнилось 55 лет.