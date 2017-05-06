Станислав Черчесов: "Считаем, что Зобнин - игрок середины поля"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что хавбека "Спартака" Романа Зобнина в национальной команде рассматривают как футболиста центральной зоны. В текущем сезоне полузащитник ряд матчей провел на флангах.
– Хорошая новость весны для сборной – игра Романа Зобнина за "Спартак".
– Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она – показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень.
– Массимо Каррера сделал Зобнина универсалом. Вы его видите только в центре поля или на флангах тоже?
– Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей. (Игорь РАБИНЕР)
waleriy
Хороший игрок, считаю одним из самых лучших в Спартаке. Всего себя отдает в каждом матче, хорошее приобретение для Федуна.
09:22
аПРАВлиЯ
ЗЮК...иди в сад, ищи свох там, здесь комментарии по теме...
09:07
ЗЮК
аПРАВлиЯ,посредственность-это твоё имя среди клиентов па трассе.
09:01
аПРАВлиЯ
очередная посредственность...ну не запоминается его игра...я не болела Спартака, но вот помню появился Сычев, ну выделялся он хотелось смотреть на его игру, Аршавин, Кержак, ... тот же Жирков, был молодой ничего не боялся...лез в обводку, обострял...сейчас так один матч за сезон может сыграть и всё, заточили его на перепас с ближним, пас назад...эхх Россия)
08:54