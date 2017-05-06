Станислав Черчесов: "Считаем, что Зобнин - игрок середины поля"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что хавбека "Спартака" Романа Зобнина в национальной команде рассматривают как футболиста центральной зоны. В текущем сезоне полузащитник ряд матчей провел на флангах.

– Хорошая новость весны для сборной – игра Романа Зобнина за "Спартак".

– Это говорит о том, что все-таки у нас появляется молодежь. Миранчук, Головин, Зобнин, Джикия, Кутепов. Но ее нужно правильно использовать, а сама она – показывать стабильный результат, чтобы выйти на новый, более высокий уровень.

– Массимо Каррера сделал Зобнина универсалом. Вы его видите только в центре поля или на флангах тоже?

– Заявка на турнир ограничена 23 футболистами, и на универсализм нельзя не обращать внимания. Вопрос в том, нет ли потери качества от перехода на другую позицию. Мы считаем, что Зобнин – игрок середины поля, и рассчитываем в первую очередь на это. А ситуация всегда может подсказать какие-то нюансы во время матчей. (Игорь РАБИНЕР)

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