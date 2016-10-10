Станислав Черчесов: "Приходится смотреть на Дзюбу снизу вверх"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что у нападающего Артема Дзюбы есть возможность стать одним из лидеров национальной команды. В контрольном матче против Коста-Рики в Краснодаре (3:4) Дзюба оформил дубль.

– Дистанция с Дзюбой – такая же, как и со всеми, – подчеркнул Черчесов. – Он, правда, чуть повыше, приходится снизу вверх на него смотреть. Но я знаю его с 18 лет, он тогда уже у меня играл. Сейчас ему уже 28 лет, не позволяет некоторых вещей, которые раньше позволял. Надо становиться солидным игроком, лидером сборной – все карты ему в руки, я его поддерживаю.