Станислав Черчесов: "Предстоит разобраться, в 4 или 5 защитников играть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании технического комитета РФС отметил, что травмы ряда игроков не позволили команде сыграть в оптимальном составе. Специалист подчеркнул, что из-за этого аспекта схема национальной команды может измениться.
Напомним, помимо восстанавливающихся от травм крестообразных связок Георгия Джикии и Виктора Васина тренерский штаб сборной России не сможет рассчитывать на получившего повреждение Руслана Камболова. Вместо него на сбор национальной команды вызван Сергей Игнашевич.
– Мы еще ни разу не сыграли тем составом, которым хотели. И что самое интересное, уже не сыграем! Потому что они (игроки) выпали, - цитирует пресс-служба РФС Черчесова. - То, о чем мы будем сейчас говорить – это не в плане оправданий. Когда не стало тех оборонительных игроков, которых мы наигрывали, все начали понимать... Нет Васина и Джикии, все поняли, почему они до сих пор играли. Как мы это будем решать, понятно, не самый легкий вопрос, но если он стоит, его надо решать.
- Профессиональные люди, которые смотрят футбол, обратили внимание, что мы с испанцами, как я говорю, не в пять защитников, а "4+". Там Смольников определенную роль играл. Возможно, из-за того, что у нас выпали игроки, нам реально надо подумать, как нам строить нашу концепцию. Какая тактика – 4 или 5 (защитников). Нам предстоит разобраться. Согласитесь, что за два дня, а через два уже все готово – так не бывает.
Напомним, сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=IOAcPKyEE6Y
- Сергей Игнашевич
- Виктор Васин
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Руслан Камболов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- РФС
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Георгий Джикия
ValeraK
В 11 бревен, накиданных у линии ворот.
16:23
кузяка
План А- 9 защитников+ нап+ловила. План В- 10 защитников+ловила. Десятым надо костолома Тарасова взять.
16:13
Eggorr
Пока чемпион Польгши с этим будет разбираться, закончатся матчи 1/8 Испания - Египет и Португалия - Уругвай.
16:00
Igrok Igorek
Он до сих пор не знает, как играть...
15:51
grroznyi85
А чем же ты раньше занимался тогда???
15:48
kaop44
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
15:46
SP2
Ещё не разобрался? Тогда и правда - 10-0-0 - очень хорошая схема!!! И главное и дальше всё по накатанной за последние 40 лет - пенальти в наши ворота, удаление у нас, игра вдесятером в самый ответственный момент. И главное - всё несправедливо с нашей точки зрения. А самим в ворота не попасть. В принципе. Как будто что-то изменится???
15:45
Островзаячий
Sergey_msk : Он не знает! Он ничего не знает...______И все-таки, какова амбициозная задача на ЧМ? – Подскажите мне, что ответить. Я за вами повторю. – Полуфинал, например. – (Пауза). Вы же не в первый день в футболе. А задаете вопросы, как простой болельщик. Мой принцип – спокойно делать свое дело. С разговорами и болтовней никто никогда титулы не брал. Просто Черчесов.
15:44
загадочный лысый ассятин
В ДЕСЯТЬ!!!! В десять защитников..... Исчё и ТЫ на поле выбегать сможешь... Зато ТРИ гарантированных матча 0:0.. И три очка в кармане.... Гораздо лучше, чем на Е --16....
15:40
Sergey_msk
Он не знает! Он ничего не знает...
15:36
Patisson
О, точно! Самое время сесть, отвлечься, отпустить ситуацию, довериться вселенной...неспешно подумать. Благо время позволяет.
15:15
suomi257
ну клоун ей богу!!!
14:59
karlikf1
Чего разбираться-то, на зрительское голосование и голосование нас, читателей. Здесь вон, комменты почитать - одни специалисты.
14:53
Rotor fan Aist
Лучше в 6 или в 7. Тогда уж точно больше трёх не пропустите.
14:52