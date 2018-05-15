Станислав Черчесов: "Предстоит разобраться, в 4 или 5 защитников играть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании технического комитета РФС отметил, что травмы ряда игроков не позволили команде сыграть в оптимальном составе. Специалист подчеркнул, что из-за этого аспекта схема национальной команды может измениться.

Напомним, помимо восстанавливающихся от травм крестообразных связок Георгия Джикии и Виктора Васина тренерский штаб сборной России не сможет рассчитывать на получившего повреждение Руслана Камболова. Вместо него на сбор национальной команды вызван Сергей Игнашевич.

– Мы еще ни разу не сыграли тем составом, которым хотели. И что самое интересное, уже не сыграем! Потому что они (игроки) выпали, - цитирует пресс-служба РФС Черчесова. - То, о чем мы будем сейчас говорить – это не в плане оправданий. Когда не стало тех оборонительных игроков, которых мы наигрывали, все начали понимать... Нет Васина и Джикии, все поняли, почему они до сих пор играли. Как мы это будем решать, понятно, не самый легкий вопрос, но если он стоит, его надо решать.

- Профессиональные люди, которые смотрят футбол, обратили внимание, что мы с испанцами, как я говорю, не в пять защитников, а "4+". Там Смольников определенную роль играл. Возможно, из-за того, что у нас выпали игроки, нам реально надо подумать, как нам строить нашу концепцию. Какая тактика – 4 или 5 (защитников). Нам предстоит разобраться. Согласитесь, что за два дня, а через два уже все готово – так не бывает.

Напомним, сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).