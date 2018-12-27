Станислав Черчесов: "Поддерживайте нас и критикуйте. Только так сможем выйти на Евро-2020"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ в Инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку и призвал быть вместе с национальной командой в преддверии отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

– Мы провожаем 2018-й год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем Новый год с нетерпением. И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим. Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас. Критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020, – написал в Инстаграме Черчесов.

Соперники России в отборочном турнире Евро-2020. Итоги жеребьевки