Станислав Черчесов о татуировках игроков сборной России: "Иногда думаю, в душе я или в тюрьме"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о некоторых правилах, которые действуют в команде. Секретами четвертьфиналиста ЧМ-2018 специалист поделился в интервью Bild am Sontag.

- Какие правила у вас есть для ваших игроков?

- У нас есть поговорка: "Свобода, но с ответственностью и концентрацией". Конечно, есть свободное время, мы не в армии. Но мы и не в детском саду тоже. Каждый должен заботиться о себе. Они не могут сидеть в Твиттере или играть в компьютерные игры ночью. Если они все равно сделают это, а затем не будут тренироваться не так, как должны, то они должны нести последствия. Никто не должен опаздывать на встречу или отъезд, но этого не случалось в течение двух лет, когда я работаю главным тренером сборной.

- Должны ли игроки петь гимн?

- Нет! Это должно исходить от сердца, вы не можете делать это под заказ. Я только однажды пел гимн - на следующий день после вылета из чемпионата мира на фан-фесте, где нас приветствовали сотни тысяч болельщиков. Может быть, это произойдет перед матчем в Лейпциге - пока я этого не могу сказать.

Также тренер рассказал о том, как он относится к новым трендам, которым следуют его игроки:

- Я немного отстал от времени. Раньше меня раздражало, когда мои игроки зависали в смартфонах. Теперь у меня самого их два. Или татуировки. Раньше я думал, что они есть только у преступников. Даже сейчас, когда я иду в душ, иногда думаю, в раздевалке я или в тюрьме. Но в целом я уже привык к этому.

15 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Германии, а 20 ноября – матч Лиги наций со сборной Швеции.

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