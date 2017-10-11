Станислав Черчесов: "Матч с Аргентиной? Переговоры ведутся"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что РФС продолжает вести переговоры с потенциальными соперниками по ноябрьским контрольным матчам. Специалист отметил, что у национальной федерации есть несколько планов на разные планы на разные варианты развития событий.

– Вчера и сегодня мы с Александром Алаевым (генеральным директором РФС. – Прим. "СЭ") обсуждали этот момент (соперников по ноябрьским товарищеским матчах. - Прим. "СЭ"). Переговоры ведутся, – сказал Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". – Понятно, мы были заинтересованы в том, чтобы Аргентина или попала напрямую, или не попала на чемпионат мира.

Я не так глубоко внедряюсь в этот вопрос. Моя задача – дать добро. Есть и план A, и план B, и план C. Насколько я понимаю, переговоры ведутся.

Если бы Арегнтина решила задачу (попадание на ЧМ-2018. – Прим. "СЭ") раньше, то вопрос бы отпал. Есть две топовые сборные. Думаю, что обе дадут добро. Аргентина – одна из них.