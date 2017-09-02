Станислав Черчесов: "Ильин пропустит товарищеский матч против "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что нападающий Ильин приехал в расположение национальной команды с повреждением. Футболист пропустит товарищеский матч против "Динамо".

- Ильин пропустит матч против "Динамо", - сказал Черчесов во время пресс-конференции. - В расположение сборной он приехал с проблемой. Мы его готовили, но обследование показало повреждение в области паха. Вчера мы с ним поговорили и решили отпустить. Решили, что он может усугубить травму. Футбол без них не бывает, очень жалко.

Матч пройдет завтра, 3 сентября. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.