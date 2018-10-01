Станислав Черчесов: "Игрок уровня Кокорина важен для сборной, но ему нужно набрать форму"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в составе команды форварда "Зенита" Александра Кокорина, недавно восстановившегося от травмы. Нападающий из-за повреждения крестообразных связок не выходил на поле с марта по сентябрь и пропустил ЧМ-2018.

– Вы держите связь с Кокориным? Он наконец-то восстановился от травмы.

– Мы всегда на связи, она не прерывается. Мы рады, что он начал играть, хорошо, что он забил. Надо дать ему время, чтобы Кокорин набрал кондиции. Столько не играть, и сразу выйти на тот уровень, это нереально. Игрок такого уровня безусловно важен для нас, но давайте не будем торопить время, всему свое время.

– Если говорить про персоналии, чем может помочь Заболотный?

– Он же на кубок забил, вы не смотрите футбол? Мы же команду делаем, а не игроков собираем. Он был только что у нас в сборной, до этого тоже не забивал в РПЛ. Мы исходим из состояния футболистов, на поле должна быть команда, а не игроки, которые набраны в нее по каким-то причинам. Он хорошо выходит на замену, и с первых минут может сыграть, в команде чувствует себя комфортно. Мы не видим смысла менять что-то в этом плане. Был бы повод, мы бы по-другому реагировали. (Александр Рогулев)