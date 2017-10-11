Станислав Черчесов: "Дзагоев - виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что хочет видеть полузащитника Алана Дзагоева в команде. Он также добавил, что звал хавбека Александра Головина в сборную даже с травмой, чтобы он понимал, чем живет и дышит национальная команда.

– Ерохин, Кудряшов и Самедов – три игрока, которые вызываются на все сборы? Я даже и не знал об этом, пока вы не сказали, – сказал Черчесов. – Мы не зацикливаемся на этом. Если они играли во всех матчах, значит, на то есть свои причины.

Дзагоев? Да, мы его опять вызывали. Но он сыграл с травмой против "Манчестер Юнайтед", травма усугубилась. Он приезжал в сборную, мы переговорили. Дзагоев – виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим.

Фернандеса тоже надо смотреть в сборной, до тех пор пока он не начнет себя чувствовать спокойно. Дзагоев – топ футболист, мы ходим его видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной – с другими игроками, в другой атмосфере. Поэтому-то мы и Головина звали в сборную, чтобы он приехал, присутствовал на разборах команды, чтобы он понимал, чем дышит команда.