Станислав Черчесов: "Договорились с Луневым, чтобы он отлежался несколько дней"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что договорился с вратарем Андреем Луневым, получившим сотрясение мозга в контрольном матче с Испанией (3:3), чтобы тот не форсировал восстановление. В концовке игры голкипер столкнулся с нападающим соперника Родриго и был вынужден покинуть поле, после чего был госпитализирован. Вчера, 16 ноября, его выписали из больницы.

- Есть подсознание, которое говорит, что нужно делать. Когда происходит экстремальная ситуация, ни игрок, ни вратарь, ни спортсмен не думает - подсознание делает свою работу, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Это чисто футбольный момент. Если спросить нападающего, он же не специально, наверное, это сделал. Другое дело, что в следующий раз он был бы чуть поаккуратнее. В таких ситуациях вратарь никогда не уступает. Для нападающих в таких ситуациях есть "джентльменский набор" - если 50/50, нужно перепрыгивать, чтобы не было подобных ситуаций.

Он (Родриго) пришел расстроенный, обескураженный, неловко себя чувствовал. Мы его приняли. Он переговорил с Луневым. Мы его поблагодарили и он ушел. Хотя, еще раз повторяю, момент был не самый приятный. Ни для него, ни для нас.

Вчера я разговаривал с мамой Андрея - до него не смог дозвониться. Привет передал. Потом он сам перезвонил. Чувствует он себя хорошо. Думаю, в данной ситуации это лучшее, что могло случиться - сотрясение мозга и небольшое, но глубокое рассечение. Мы договорились, чтобы он не форсировал (восстановление. - Прим. "СЭ"), отлежался несколько дней. Иногда лучше взять день паузы, чем раньше начать.

Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку