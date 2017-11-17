10:58 | Футбол — Сборная России

Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку

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Сборная России в Твиттере опубликовала видеообращение вратаря Андрея Лунева, который поблагодарил болельщиков за слова поддержки. Голкипер в концовке контрольного матча против Испании (3:3) столкнулся с нападающим соперника Родриго, после чего был госпитализирован.

У Лунева было диагностировано сотрясение мозга. Вчера, 16 ноября, он был выписан из больницы.

- Всем привет! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем людям, которым моя персона оказалась небезразлична, - сказал в видеообращении Лунев. - Спасибо вам за теплые слова, теплые пожелания. Со мной все хорошо, сейчас я нахожусь дома. Состояние хорошее.

Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Буду делать процедуры, восстанавливаться и делать все от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Поживем-увидим, как все будет. Пока сроки неизвестны. Сделаю все для того, чтобы скорее вернуться на поле.

#Луневдержись! Как в соцсетях поддерживают Андрея Лунева
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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

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11:57

vaniashnurov

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11:53