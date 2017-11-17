Лунев поблагодарил болельщиков за поддержку

Сборная России в Твиттере опубликовала видеообращение вратаря Андрея Лунева, который поблагодарил болельщиков за слова поддержки. Голкипер в концовке контрольного матча против Испании (3:3) столкнулся с нападающим соперника Родриго, после чего был госпитализирован.
У Лунева было диагностировано сотрясение мозга. Вчера, 16 ноября, он был выписан из больницы.
- Всем привет! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку, всем людям, которым моя персона оказалась небезразлична, - сказал в видеообращении Лунев. - Спасибо вам за теплые слова, теплые пожелания. Со мной все хорошо, сейчас я нахожусь дома. Состояние хорошее.
Буду надеяться, что скоро вернусь в строй. Буду делать процедуры, восстанавливаться и делать все от себя зависящее, чтобы поскорее вернуться на футбольное поле. Поживем-увидим, как все будет. Пока сроки неизвестны. Сделаю все для того, чтобы скорее вернуться на поле.
Вратарь @TeamRussia Андрей Лунёв поблагодарил болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/nuAjb9wBTx– Сборная России (@TeamRussia) 17 ноября 2017 г.
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Tribunal Z
Андрей, здоровья тебе и быть тебе три года подряд чемпионом страны! Попробуй не согласись.)))
11:57
vaniashnurov
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11:53