Станислав Черчесов: "Черышев приедет, если будет готов к игре с немцами"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, который пропустил несколько последних игр клуба из-за травмы.

– Черышев четыре матча не играл, у него травма. Не исключаете, что его придется заменить после прибытия в сборную?

– Смотрите, полчаса назад мы с ним еще раз переговорили. Определенный дискомфорт у него еще есть. Сегодня у него будет дополнительное обследование. Он вызван, но если вы обратили внимание, мы в этот раз вызвали 23 полевых футболиста, а не 22, как в тот раз. Мы изначально эту ситуацию прорабатывали, до приезда неделя, и мы все это время будем на связи, и врачи нам подскажут. Если у него будет возможность быть готовым к первой игре, он приедет. Если он не будет готов, рисковать мы им не будем. Контакт у нас прямой, мы узнаем все из первоисточника.

– "Монако" продолжает проигрывать. В каком психологическом состоянии Головин?

– Если вы помните, до последнего нашего сбора "Монако" тоже не побеждал. Приехал Головин, и свою партию сыграл – сделал две голевые. Есть клуб, где он по той или иной причине играет все время на разных позициях. Сейчас у него физическое состояние даже лучше, чем было в прошлый вызов. Когда мы с ним общаемся, никаких проблем я у него не увидел. Тем более, если анализировать, "Монако" много футболистов продал, у них много травмированных, да и чемпионат не самый простой. Главное, что Головин играет во всех матчах и достаточно качественно. (Александр Рогулев)