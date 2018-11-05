Станислав Черчесов: "Болт – молодец, но футбол – другой вид спорта"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал фотографию в своем Инстаграме с легендарным бегуном Усэйном Болтом, который в данный момент пробует себя в роли профессионального футболиста.

– Недавно выложили фотографию с Усэйном Болтом. Приглашали в сборную России?

– Мы же сделали Инстаграм, меня убедили, что надо официальный аккаунт сделать, потому что много фэйковых. Эта встреча была на чемпионате мира, в лифте. Там он свои качества проявить не мог. Я, кстати, не поленился, посмотрел отрывки его матча. Понятно, есть нюансы. Да, есть скорость, конечно, но футбол – это другой вид спорта. Тем не менее, Болт – молодец. (Александр Рогулев)