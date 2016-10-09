Не больше восьми минут понадобилось 34 тысячам зрителей, чтобы полностью покинуть все сектора стадиона "Краснодар" по окончании контрольного матча Россия – Коста-Рика (3:4). Как сообщили "СЭ" в службе безопасности краснодарского клуба, с финального свистка до того момента, когда место освободил последний человек, прошло семь с половиной минут.
Напомним, что этот матч стал первым на стадионе "Краснодара".
blinkers
Еще бы у Питера отобрали бы чемп и отдали бы Краснодару. Что невозможно. Распилстадион должен работать))
20:15
Platinum1991
СТАДИОН "КРАСНОДАРА" ОПУСТЕЛ ЗА СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МИНУТ. Молодцы строители и организаторы! Вот вам результат ПРОДУМАННОЙ работы! Удобно и без толчеи все смогли спокойно разъехаться по домам! Объявляем организаторам большую благодарность за ОТЛИЧНУЮ организацию МАТЧА сборной! Показали всем пример заботы о зрителях! Равнение на Краснодар! Однозначно! Желаем стадиону и организаторам ОТЛИЧНЫХ и зрелищных футбольных матчей! УРА!
20:03
G14
Так это парковку ещё не сделали. А когда сделают , на своих авто сколько будет. Тогда только на вертолёте. Потому что добираться будут по 3-4 часа.
20:03
G14
Они его покинули и что дальше??? И стоят возле стадиона и думают: а на чём уезжать??? Троллейбус №11, маршрутка №62 ( это конечные остановки) ещё проходящие № 45,47,48,58,78. Из них более менее вечером только два ходит 48, 58. Проходящие могли и не подъехать, потому что движение перекрывали. И так будет на каждом матче. Плюс там пробки постоянные!
19:58