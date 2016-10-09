Стадион "Краснодара" опустел за семь с половиной минут

Не больше восьми минут понадобилось 34 тысячам зрителей, чтобы полностью покинуть все сектора стадиона "Краснодар" по окончании контрольного матча Россия – Коста-Рика (3:4). Как сообщили "СЭ" в службе безопасности краснодарского клуба, с финального свистка до того момента, когда место освободил последний человек, прошло семь с половиной минут.

Напомним, что этот матч стал первым на стадионе "Краснодара".