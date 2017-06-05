Шандор Варга: "Черчесов мог возглавить "Видеотон"

Известный агент, венгр Шандор Варга отметил в интервью "СЭ", что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в свое время мог возглавить венгерский "Видеотон". По его словам, клуб промедлил и российский специалист оказался в "Легии".

– А вы знаете, что Черчесов мог получить работу в Венгрии?

– Нет. Какую?

– Был вариант с "Видеотоном". Черчесов уходил из "Динамо" и готов был рассмотреть это предложение. Он уже тогда принял для себя решение попробовать свои силы в Европе.

– Почему не возглавил?

– Я рекомендовал Станислава руководству "Видеотона". Там люди немного сомневались. Тогда я предложил им узнать мнение о Черчесове у Джуджака. И Балаж схватился за голову. Он не верил, что тренер такого уровня может принять венгерский клуб. Так и сказал: "Это лучший специалист, с которым я когда-либо работал"! Хотя сначала Джуджак был в ужасе от сотрудничества с Черчесовым. Но вскоре понял: это жесткий, но справедливый тренер. Если игроки что-то нарушают у него, то сразу получают по ушам. Есть вещи, которые Черчесов просто не может простить.

Правда, "Видеотон" тогда чуть-чуть промедлил, и Черчесов оказался в "Легии", с которой добился серьезных результатов. Его европейский эксперимент удался. В итоге, сами видите, до какого уровня он дорос. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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