Сергей Шавло: "Не думаю, что Черчесов не зовет Денисова из-за конфликта в "Динамо"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил уверенность в том, что опыт полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова не помешал бы сборной России. По его словам, приглашение хавбека усилило бы команду.

– Если результат матча с Бельгией можно назвать положительным, то об игре этого явно не скажешь? – вопрос Шавло.

– Она была рваная. Сказалось индивидуальное мастерство нашего соперника. Видно, что мы отстаем в этом плане, поэтому действовали вторым номером. Бросилось в глаза, что команда мало играет вперед, часто перемещает мяч поперек или назад. Это удручает. Без риска не бывает побед. Во втором вышли ребята, кто играет в такой футбол, и сразу появились предложения для атак, моменты. Россия стала нагнетать, тогда как бельгийцы – проседать. В таком ключе надо и дальше действовать. Таких креативных футболистов у нас не так много.

– Игоря Денисова в сборной видите?

– Его опыт точно не помешал бы. Для нашей команды Денисов стал бы усилением. А ведь есть еще Глушаков и Зобнин.

– Значит, стоит забыть о личных конфликтах?

– В интересах сборной таких обид быть не должно. Это – не частный проект, это народная команда, где должны выступать лучшие. Не думаю, что Черчесов злопамятный и не зовет Игоря из-за конфликта в "Динамо". Надеюсь, в будущем Денисов еще появится в команде. Он этого заслуживает по игре за "Локомотив". (Сергей АСТАХОВ)

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