Сергей Кирьяков: "Мариу Фернандес выше уровнем Шишкина и Смольникова"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес выше уровнем Романа Шишкина и Игоря Смольникова. Во вторник россияне взяли верх над Ганой в товарищеском матче со счетом 1:0.

– Кто, на ваш взгляд, должен составлять пару Березуцкому при расстановке с четырьмя игроками обороны? - вопрос Кирьякову.

– Пока не готов ответить – эта позиция вакантна. Например, Новосельцев как раз хорош при пяти защитниках – так он играл в "Ростове" и довольно комфортно себя чувствовал. Знал, что его всегда могли подстраховать.

– Весной, когда Мариу Фернандесу разрешат выступать за Россию, вопрос о правом защитнике отпадет сам собой?

– Скорее всего. Думаю, он выше уровнем Шишкина и Смольникова. Правда, надо еще посмотреть, как быстро Мариу адаптируется в команде. Но в целом армеец на сегодня заслуживает права быть основным исполнителем на правом краю обороны сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кирьякова