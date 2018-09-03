Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией

Сборная России в понедельник тренируется в Новогорске в полном составе перед матчем Лиги наций с Турцией.

Большая часть игроков вышла на поле и провела разминку под руководством Станислава Черчесова. Еще часть футболистов занимается в тренажерном зале.

На поле в работе тренерского принимает участие Сергей Игнашевич, привлеченный к занятиям Черчесовым. (Александр РОГУЛЕВ)

Сборная Турции - Сборная России: Лига Наций по футболу, 7 сентября 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.45 (время московское)