17:15 | Футбол — Сборная России

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Турцией


Сборная России в понедельник тренируется в Новогорске в полном составе перед матчем Лиги наций с Турцией

Большая часть игроков вышла на поле и провела разминку под руководством Станислава Черчесова. Еще часть футболистов занимается в тренажерном зале. 

На поле в работе тренерского принимает участие Сергей Игнашевич, привлеченный к занятиям Черчесовым. (Александр РОГУЛЕВ)

Сборная Турции - Сборная России: Лига Наций по футболу, 7 сентября 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.45 (время московское)

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