Сборная России сыграет на реконструированном стадионе "Динамо"

Член общественно-экспертного совета московского "Динамо" Сергей Степашин заявил, что в матче-открытии реконструированной арены столичного клуба сыграет сборная России. Ожидается, что игра состоится в начале июня 2018 года.

– В следующем году "Динамо" будем играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке, – цитирует ТАСС Степашина. – Мы откроем его в честь 95-летия "Динамо". Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне чемпионата мира. Со Станиславом Саламовичем уже есть договоренность.

Напомним, что вместимость стадиона составит порядка 27 тысяч зрителей. Под одной крышей будет располагаться футбольная и хоккейная арены.