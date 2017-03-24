Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

Сборная России на своей странице в "Твиттере" поблагодарила болельщиков за поддержку в контрольном матче против Кот-д'Ивуара. Подопечные Станислава Черчесова уступили сопернику со счетом 0:2. Отметим, что зрители на стадионе "Краснодар" остались недовольны игрой национальной команды.
"Огромное спасибо болельщикам за горячую поддержку! Атмосфера была отличной", – говорится в сообщении на странице национальной команды в "Твиттере".
Огромное спасибо болельщикам за горячую поддержку! Атмосфера была отличной! pic.twitter.com/cxIR4iOw1Z– Сборная России (@TeamRussia) 24 March 2017
BigStar
ГовориТся! Сэкс! Самим то не стыдно???
21:21
Джон....Сильвер
Сборная России по футболу - Гореть вам всем в аду!
21:09
Andrewxyz
Хахаха
21:07