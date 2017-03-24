21:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

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Сборная России на своей странице в "Твиттере" поблагодарила болельщиков за поддержку в контрольном матче против Кот-д'Ивуара. Подопечные Станислава Черчесова уступили сопернику со счетом 0:2. Отметим, что зрители на стадионе "Краснодар" остались недовольны игрой национальной команды.

"Огромное спасибо болельщикам за горячую поддержку! Атмосфера была отличной", – говорится в сообщении на странице национальной команды в "Твиттере".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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BigStar

ГовориТся! Сэкс! Самим то не стыдно???

21:21

Джон....Сильвер

Сборная России по футболу - Гореть вам всем в аду!

21:09

Andrewxyz

Хахаха

21:07

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