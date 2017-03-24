Ивуарийцев проводили аплодисментами и криками "Молодцы!", россиян - криком "Позор!"

Сборная Кот-д'Ивуара удостоилась похвалы болельщиков сборной России по итогам контрольного матча в Краснодаре, который закончился победой африканцев со счетом 2:0. Ивуарийцы покинули стадион под скандирование "Молодцы!"

Игроки сборной России, в свою очередь, ушли в подтрибунное помещение под крик "Позор!"

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар