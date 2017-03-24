21:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Ивуарийцев проводили аплодисментами и криками "Молодцы!", россиян - криком "Позор!"

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Сборная Кот-д'Ивуара удостоилась похвалы болельщиков сборной России по итогам контрольного матча в Краснодаре, который закончился победой африканцев со счетом 2:0. Ивуарийцы покинули стадион под скандирование "Молодцы!"

Игроки сборной России, в свою очередь, ушли в подтрибунное помещение под крик "Позор!"

Трансляция матча Россия – Кот-д'Ивуар

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Фуля

Привыкайте, привыкайте. Наше место ниже Албании и Панамы. И не только в футболе.

21:38

waleriy

Может хватит финансировать российский футбол? В год уходит несколько сотен миллиардов рублей, а толку нет и не будет, если вы еще столько же денег дадите толку не будет . Эти деньги лучше направить пенсионерам-по божески будет.Один зюба получает более 300 миллионов рублей, а средняя пенсия 11-12 тысяч рублей.

21:35

zeromanj

Чего позорного то? Легко играть только тому, кто умеет играть в футбол. А кто не умеет, как наши? Посмотрел бы я на вас, как вы с Берегом Слоновой Кости сыграли бы. Небось, штук пять бы вынули! Наши футболисты - герои!

21:22

Michaell

Позор и правильно. Игры нет НИКАКОЙ. Даже было видно во что играют и как играют слоны. У нас полная беда. Защита полный ппц. Уверен если бы играли Смоловы, Дзюбы, Глушаковы и иже с ними, результат был бы тот же. Полный отстой, полный, В Сочи можно не ехать. Бельгийцы воткнут штуки 4.

21:12

Zwolle

А чего вдруг "позор"? Это наш текущий уровень.

21:11

Lost05

Кривоногие миллионеры.На завод всех.

21:07

Vizioso

И город ТАК болеющий не увидит вживую Чемпионата Мира... Эх, политики:(

21:06

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