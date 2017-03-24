Ивуарийцев проводили аплодисментами и криками "Молодцы!", россиян - криком "Позор!"

Сборная Кот-д'Ивуара удостоилась похвалы болельщиков сборной России по итогам контрольного матча в Краснодаре, который закончился победой африканцев со счетом 2:0. Ивуарийцы покинули стадион под скандирование "Молодцы!"
Игроки сборной России, в свою очередь, ушли в подтрибунное помещение под крик "Позор!"
"Позор!!!" pic.twitter.com/4M281hAgYg– Филипп Папенков (@PippoGranato) 24 марта 2017 г.
Фуля
Привыкайте, привыкайте. Наше место ниже Албании и Панамы. И не только в футболе.
21:38
waleriy
Может хватит финансировать российский футбол? В год уходит несколько сотен миллиардов рублей, а толку нет и не будет, если вы еще столько же денег дадите толку не будет . Эти деньги лучше направить пенсионерам-по божески будет.Один зюба получает более 300 миллионов рублей, а средняя пенсия 11-12 тысяч рублей.
21:35
zeromanj
Чего позорного то? Легко играть только тому, кто умеет играть в футбол. А кто не умеет, как наши? Посмотрел бы я на вас, как вы с Берегом Слоновой Кости сыграли бы. Небось, штук пять бы вынули! Наши футболисты - герои!
21:22
Michaell
Позор и правильно. Игры нет НИКАКОЙ. Даже было видно во что играют и как играют слоны. У нас полная беда. Защита полный ппц. Уверен если бы играли Смоловы, Дзюбы, Глушаковы и иже с ними, результат был бы тот же. Полный отстой, полный, В Сочи можно не ехать. Бельгийцы воткнут штуки 4.
21:12
Zwolle
А чего вдруг "позор"? Это наш текущий уровень.
21:11
Lost05
Кривоногие миллионеры.На завод всех.
21:07
Vizioso
И город ТАК болеющий не увидит вживую Чемпионата Мира... Эх, политики:(
21:06