Сборная России креативно поздравила с днем The Beatles. Фото

Сборная России в своем официальном Твиттере отпраздновала день легендарной группы The Beatles оригинальным коллажем из игроков национальной команды. Вместо участников музыкального коллектива на фотографии изображены Александр Кокорин, Алан Дзагоев, Федор Смолов и Александр Самедов.
🎵| All you need is football, или со Всемирным днем "The Beatles"!– Сборная России (@TeamRussia) 16 января 2018 г.
А какая у вас любимая песня ливерпульской четверки?
🎸🎤🕺💃 pic.twitter.com/kWafW0ZBUU
Есть мнение...
Пи*дец. Хоть в чём-то порадовали. Зачётная фотка)))
15:22
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:57
Neil
П_о_в_а_р, 06.12.2017 Энфилд...Помним, скорбим)
14:42
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 ------------------- Олень опять обосрамился.)) Что ж ты чудён, малой.) Тебя даже троллить не надо, ты сам знатно какаешь в штаны.))
14:26
П_о_в_а_р
Бгг)) Дзага вылитый Ринго.))
14:23
Neil
rusfed 2.0, кого ещё из мясных видишь? Поделись!
14:06
Contr
Иногда музыка - это просто музыка.
13:48
shpasic
кстати, а почему это в нашей сборной ещё нет ни одного темнокожего футболиста? уже не расизм ли это!
13:21
ЗЮК~
Slim Taller,ты заглотом каждый день отмечаешь.
13:03
Slim Taller
Спартак поздравил чуть ранее.Семь - ноль это вам не Аргентина даже.
13:00
Jean4
rusfed 2.0 Где ты тут Джикию нашел?
13:00
Flamenco
Маразм крепчает
12:58
баламошка
На коленки решили встать перед англосаксами после громыхающей по Вселенной истории с шоколадками. Стыдна.
12:43
shpasic
а гимном этой THE Сборной на ЧМ будет песня "HELP!"
12:26
rusfed 2.0
Джикия умасливает англосаксов ))
12:23