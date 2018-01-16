12:19 | Футбол — Сборная России

Сборная России креативно поздравила с днем The Beatles. Фото

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Сборная России в своем официальном Твиттере отпраздновала день легендарной группы The Beatles оригинальным коллажем из игроков национальной команды. Вместо участников музыкального коллектива на фотографии изображены Александр Кокорин, Алан Дзагоев, Федор Смолов и Александр Самедов.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Есть мнение...

Пи*дец. Хоть в чём-то порадовали. Зачётная фотка)))

15:22

njlws.9957

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

14:57

Neil

П_о_в_а_р, 06.12.2017 Энфилд...Помним, скорбим)

14:42

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 ------------------- Олень опять обосрамился.)) Что ж ты чудён, малой.) Тебя даже троллить не надо, ты сам знатно какаешь в штаны.))

14:26

П_о_в_а_р

Бгг)) Дзага вылитый Ринго.))

14:23

Neil

rusfed 2.0, кого ещё из мясных видишь? Поделись!

14:06

Contr

Иногда музыка - это просто музыка.

13:48

shpasic

кстати, а почему это в нашей сборной ещё нет ни одного темнокожего футболиста? уже не расизм ли это!

13:21

ЗЮК~

Slim Taller,ты заглотом каждый день отмечаешь.

13:03

Slim Taller

Спартак поздравил чуть ранее.Семь - ноль это вам не Аргентина даже.

13:00

Jean4

rusfed 2.0 Где ты тут Джикию нашел?

13:00

Flamenco

Маразм крепчает

12:58

баламошка

На коленки решили встать перед англосаксами после громыхающей по Вселенной истории с шоколадками. Стыдна.

12:43

shpasic

а гимном этой THE Сборной на ЧМ будет песня "HELP!"

12:26

rusfed 2.0

Джикия умасливает англосаксов ))

12:23