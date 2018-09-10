Россия – Чехия: видеотрансляция матча - в 19.00

В первом матче после ЧМ-2018 – и первом в Лиге наций, новом турнире УЕФА – сборная России в пятницу, 7 сентября, в гостях победила Турцию. Игра в Трабзоне закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Станислава Черчесова, голами отметились Денис Черышев и новый капитан сборной Артем Дзюба.

В Ростове Дзюба не сыграет из-за повреждения. Также из-за проблем со здоровьем после выезда в Турцию вернулся в свой клуб защитник Федор Кудряшов.

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Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00.