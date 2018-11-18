Роман Нойштедтер: "После разгрома от Германии взял сына на руки, и стало намного легче"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер признался, что рождение сына сына оказало сильное влияние на его жизнь. 30-летний футболист старается давать ребенку больше внимания и чаще видеться с ним.

– С рождением сына многое поменялось в моей жизни, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Теперь после тренировки или игры тебя ждет дома не только жена, а еще один маленький человек. Стараюсь дать ребенку больше внимания, чаще видеться с ним. Я стал спокойнее переживать сложные моменты в карьере. После матча с немцами (0:3) было полное опустошение, но когда я приехал домой и взял на руки своего сына, то стало намного спокойнее. На следующий день поехал на тренировку в нормальном расположении духа.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).