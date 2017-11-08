Роман Нойштедтер: "Матч против Аргентины будет хорошим тестом для сборной России"

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил, что ожидает на матчах против Аргентины и Испании аншлаг. Футболист также добавил, что встрече с аргентинцами будет хорошим тестом для россиян.

– Какие шансы в играх с Аргентиной и Испанией?

– В этих играх нам нужно смотреть на свое выступление. нужно хорошо сыграть и в атаке, и в обороне, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". – Это будет хороший тест для нас. Увидим, над чем нужно работать.

– Насколько тяжело два матча подряд с такими соперниками?

– Нормально. Ребята играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов в таком графике – через три дня на четвертый. Нам нужно хорошо подготовиться.

– По силам выдержать натиск Месси?

– Дело не только в защите, но и других игроках. У Аргентины есть не только Месси. На поле есть еще 10 хороших игроков.

– Думаете ли вы о матче с Испанией?

– Нет, пока только об Аргентине. После матча станем думать про испанцев. Жду, что на обоих матчах будут полные трибуны.

Напомним что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября. Начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE!