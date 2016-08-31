Роман Нойштедтер: "И Перейра, и Адвокат видят меня защитником"

Защитник сборной России и Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что не обсуждал с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым тему амплуа. В среду сборная проведет товарищеский матч с Турцией в Анталье.

– Черчесов говорил, что рассматривает вас как центрального защитника. Вам он тоже это говорил?

– Подробно на тему амплуа пока не говорили. Но я и последние полтора года в "Шальке" выходил в обороне, и сейчас в "Фенербахче". На этой позиции хорошо себя чувствую. И ранее Витор Перейра, и теперь Дик Адвокат видят меня именно там.

– Насколько неожиданной стала смена тренера, и как она на вас отразилась?

– При Перейре действовали по другой схеме – с тремя центральными защитниками, при Адвокате перешли на модель с четырьмя игроками обороны. А отношения с обоими тренерами хорошие. Адвокат пришел две недели назад, и за это время мы уже успели провести четыре матча. Времени, чтобы что-то натренировать, маловато. После сборных наверняка будет больше тактических занятий.

– То есть для вас не будет проблемой играть ни по одной, ни по другой модели?

– Нет. (Игорь РАБИНЕР)

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