Рауш получил разрешение на выступление за сборную России

РФС на своем официальном сайте сообщил о получении от ФИФА разрешения на выступление защитника "Кельна" Константина Рауша за сборную России. Вопрос был рассмотрен на заседании Комитета по статусу игроков международной организации, которое прошло 25 сентября.

- Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России, - сказал генеральный директор РФС Александр Алаев. - Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать – Рауш имеет право выступать за сборную России.

Таким образом, игрок обороны, вызванный в национальную команду на контрольные матчи против Кореи (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ирана (10 октября, Казань - "Казань Арена"), сможет выйти на поле в предстоящих играх.

Напомним, в сентябре Рауш сыграл за сборную России в товарищеской игре против "Динамо" (3:0), отдав голевую передачу. Эта встреча была неофициальной, поэтому защитник мог принять в ней участие без получения соответствующего разрешения.

ФИФА дала официальное разрешение Константину Раушу выступать за сборную России @TeamRussia pic.twitter.com/FWHUMICnY0 – Сборная России (@TeamRussia) 27 сентября 2017 г.

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