Последний матч за сборную Шунин провел почти 7 лет назад

Вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин получил вызов в сборную России на первые матчи после чемпионата мира-2018. Для 31-летнего голкипера приглашение на матчи с Турцией (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехией (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) станет возможностью провести третью игру в свитере национальной команды.

Шунин защищал ворота сборной в контрольных играх против Польши (2:2) в 2007 году и Греции (1:1) в 2011-м. С момента, когда он в последний раз играл за сборную, прошел 2481 день (6 лет 9 месяцев и 16 дней).

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