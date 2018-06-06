"Оранжевое лето". Документальный фильм о сборной России

Сегодня "ВКонтакте" состоится премьера документального фильма про сборную России по футболу.

6 июня в 21.00 в официальном сообществе "Сборная России по футболу" состоится эксклюзивная премьера документального фильма "Оранжевое лето". В центре сюжета картины – легендарный матч 1/4 финала Евро-2008 Россия – Голландия и воспоминания о нем игроков и тренеров. Участие в фильме приняли легенды российского и международного футбола: Андрей Аршавин, Сергей Семак, Юрий Жирков, Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев, Марко ван Бастен, Эдвин ван дер Сар и многие другие.

Кроме того, в 16.30 в сообществе "Сборная России по футболу" пройдет #VKLive c участием тренеров, которые работали со сборной России перед Евро-2008 – Александра Бородюка и Игоря Корнеева. Трансляция доступна по ссылке.