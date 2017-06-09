Олег Романцев: "У чилийцев отличный состав, сборная России не является фаворитом матча"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметил, что национальная команда в товарищеском матче против Чили не будет фаворитом. Специалист подчеркнул, что необходимо посмотреть за игрой сборной в матче против серьезного соперника.

– У чилийцев совершенно другая манера игры, нежели у венгров, – цитирует ТАСС Романцева. – Хорошо, что мы играем с разноплановыми командами, потому что на чемпионате мира может быть все что угодно. У чилийцев отличный состав, и мы не будем в этом матче фаворитами, поэтому надо посмотреть, как мы играем в такой ситуации.

Матч Россия – Чили состоится сегодня, 9 июня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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