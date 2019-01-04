Олег Романцев о натурализации: "Почему мы сравниваем великую Россию со Швейцарией или Албанией?"

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев сказал, что негативно относится к натурализации футболистов для выступлений за национальную команду.

– Немало споров в 2018 году вызвала натурализация футболистов. Как к ней относитесь вы?

– Отрицательно.

– Почему? В той же Швейцарии играет добрая часть состава албанцев и выходцев из разных стран.

– Ну и пусть себе там играют. У меня никогда не было проблем во взаимоотношениях с футболистами. Мне абсолютно безразличны были их вероисповедание и цвет кожи. Для меня был либо хороший футболист, либо нет. Но почему мы сравниваем великую Россию со Швейцарией или Албанией? У нас своя страна и миллионы талантов. Просто их нужно искать, а не заниматься натурализацией. Натурализация – это самый легкий путь, а растить своих футболистов сложнее: нужно тратить время, проявлять заботу, делать вложения. Именно поэтому есть проблема с открытием школ, ведь проще натурализовать одного, чем открыть новую школу. И все же лучше воспитывать своих игроков, а не натурализовать.

Когда мы натурализовываем футболистов, то расписываемся в собственном бессилии. Это значит, то, что мы не можем растить и воспитывать собственных игроков. Мы говорим о том, что у нас нет талантов, а таланты за рубежом есть, но это, опять же, мое личное мнение. Если человек воспитанный в другой стране натурализовывается и оказывается лучше чем наши ребята, то нужно посмотреть, а правильно ли мы работаем, - цитирует специалиста ТАСС.

Все о сборной России - здесь.