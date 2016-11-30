Олег Кононов: "В провале на Euro виноват в первую очередь РФС"

Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов оценил причины провала сборной России на чемпионате Европы-2016. 50-летний специалист выступает сегодня на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.

– Спорт у нас в большей степени любительский, нежели профессиональный, - подчеркнул Кононов. - Поэтому воспитание менеджеров – важнейшая задача. Взять например, прошедший Euro. Нашей команде явно не хватило свежести, нужно было больше времени после чемпионата России. Когда нет сил, то нет и яркого футбола. И это ошибка не только тренера. Это общий просчет. В первую очередь, руководства нашего футбола, РФС. Нужно было по-другому строить график подготовки. Готов ли я принять в свое время сборную? К будущему отношусь осторожно. Что будет, то будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)