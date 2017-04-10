Олег Иванов: "Кокорина надо оставить в покое"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов высказал мнение, что предстоящий Кубок конфедераций стоит рассматривать, прежде всего, как подготовку к чемпионату мира. Кроме того, Иванов выразил несогласие с людьми, которые предполагают, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба пропускал последние игры сборной России из-за отсутствия желания за нее выступать.

– Не думаю, что так оно и есть, – цитирует ТАСС Иванова. – Просто надо понимать, что играя в сборной, у тебя есть постоянный диалог с тренером и доктором, если у тебя есть болячки. У меня тоже были проблемы с температурой, но я мог подойти и сказать Рашиду Маматкуловичу Рахимову, что я себя плохо чувствую. И мы могли прийти к тому, что надо было выходить на поле хотя бы настолько, насколько могу. А в сборной ты представляешь страну, и никто не поймет, если ты приедешь не готовым. По-моему, здесь груз ответственности больше.

Почему Кокорину не удается раскрыть свой потенциал? Мне кажется, что на него чересчур много накинулись, нужно просто оставить его в покое, дать играть, жить, и человек придет к этому сам. А то про то, как он на машине ехал напишут, то что-то еще. Такая же история была с Федей Смоловым.

Просто нужно играть, у тренерского штаба есть задумки и воплощать их. Понятно, что турнир проводится у нас в стране, но считаю это больше как подготовка. Состав во многом новый. Конечно, хотелось бы, чтобы был сразу результат, но нужно все-таки время.