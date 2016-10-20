Никита Симонян: "Не думаю, что стоит обращать внимание на рейтинг ФИФА"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что не стоит обращать внимание на столь сильное падение сборной России в рейтинге ФИФА. Команда опустилась на 53-е место, что является самым низким показателем за всю историю.

– Не думаю, что стоит обращать на эти цифры столь пристальное внимание, – отметил Симонян в интервью "СЭ". – Можно выиграть две-три встречи и опять подняться на определенное количество позиций. Настоящая сила сборной проявляется, прежде всего, в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Сейчас же система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива. На последнем совете ФИФА эта тема обсуждалась, и вполне вероятно, что в нее будут внесены изменения. Ведь сборные, чьи страны принимают Кубки мира и Euro, в течение двух лет освобождены от официальных матчей – и им просто не избежать падения в рейтинге.