14:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "Не думаю, что стоит обращать внимание на рейтинг ФИФА"

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Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что не стоит обращать внимание на столь сильное падение сборной России в рейтинге ФИФА. Команда опустилась на 53-е место, что является самым низким показателем за всю историю.

– Не думаю, что стоит обращать на эти цифры столь пристальное внимание, – отметил Симонян в интервью "СЭ". – Можно выиграть две-три встречи и опять подняться на определенное количество позиций. Настоящая сила сборной проявляется, прежде всего, в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Сейчас же система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива. На последнем совете ФИФА эта тема обсуждалась, и вполне вероятно, что в нее будут внесены изменения. Ведь сборные, чьи страны принимают Кубки мира и Euro, в течение двух лет освобождены от официальных матчей – и им просто не избежать падения в рейтинге.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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MAKKOR

Какая там работа в 90 лет...На печке пора нежиться

14:59

thunderclap

Дедушка старый, ему все равно.

14:58

zyzx

Ну де ну де. Это ведь и результат вашей работы Симонян.

14:12

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