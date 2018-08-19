Наши в Валенсии! Селфи Черышева и Карповой

Сборная России в Твиттере опубликовала селфи игроков мужской и женской национальных команды Дениса Черышева и Надежды Карповой, которые на клубном уровне выступают за "Валенсию". Нападающая выступает за "летучих мышей" с с осени 2017 года, полузащитник присоединился к команде этим летом, перейдя в клуб на правах аренды из "Вильярреала".

"Два наших валенсийца: Денис и Надя", – говорится в подписи к снимку.