19:01 | Футбол — Сборная России

Начо: "Сборная Испании хорошо прошла групповой турнир ЧМ-2018, нужно продолжать в том же духе"


Защитник сборной Испании Начо в преддверии товарищеского матча с Россией подчеркнул, что команда хорошо прошла отбор на чемпионат мира-2018. По его словам, команда сразу поняла идеи тренерского штаба и ей необходимо продолжать готовиться к турниру в том же духе.

– Как оцените игру сборной Испании в квалификации к чемпионату мира-2018 и в товарищеском матче против Коста-Рики? – вопрос Начо.

– Отбор мы прошли хорошо. Сразу поняли замысел главного тренера, разобрались, как надо играть. Против Коста-Рики тоже показали высокий уровень. Нужно продолжать в том же духе и готовиться к ЧМ-2018.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет транлсяцию этой встречи. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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