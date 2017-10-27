На матч Россия - Аргентина продано более 30 тысяч билетов

Как стало известно "СЭ", по состоянию на вечер пятницы на товарищескую встречу, в которой сборная России 11 ноября примет Аргентину, реализовано уже более 30 тысяч билетов. Напомним, что продажи открылись в среду.

Матч пройдет на стадионе "Лужники", который после реконструкции вмещает около 81 тысячи зрителей.

Встреча Россия - Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. Самые дешевые билеты на данный момент стоят 1000 рублей.

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