Мирослав Ромащенко: "С Ганой постараемся улучшить свою игру"

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко подчеркнул, что остался удовлетворен тем, что увидел в товарищеском матче против Турции (0:0). По словам Ромащенко, во встрече против Ганы команде нужно улучшить свою игру, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Этот матч состоится 6 сентября на стадионе "Локомотив".

– Я остался удовлетворен тем, что увидел, – подчеркнул Ромащенко. – Следил больше за тактикой, за перестроениями, за позициями. Взаимодействие в линиях нам понравилось. Для первого раза. Есть нюансы, на которые обратим внимание.

С Ганой постараемся улучшить свою игру. Очень уважаем этого соперника. Это сильная команда. Готовность соответствующая.